Сибіга: Ліхтенштейн приєднується до Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

Ліхтенштейн приєднується до розширеної часткової угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у своєму Х, інформує "Європейська правда".

Таким чином, як зазначив Сибіга, загальна кількість держав, які доєднались до Спецтрибуналу, досягла 25.

"Я вдячний Ліхтенштейну за його незмінну відданість принципам відповідальності, міжнародного права та справедливості", – підкреслив він.

Як наголосив Сибіга, Спецтрибунал – це "історична ініціатива щодо притягнення до відповідальності, яка вперше з часів Нюрнберзького процесу забезпечить правосуддя стосовно злочину агресії. Ми закликаємо всі держави, як у Європі, так і за її межами, приєднатися до нас у цій справі".

Як повідомляв український міністр закордонних справ Андрій Сибіга, ця угода буде винесена на голосування на засіданні Комітету міністрів Ради Європи 14–15 травня у Кишиневі.

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе днями натякнув, що у травні відкриються "важливі можливості" щодо притягнення Росії до відповідальності за її агресію проти України.

В Офісі президента України розповіли, які етапи необхідно подолати на шляху до повноцінного запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

