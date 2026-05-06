Сибига: Лихтенштейн присоединяется к Спецтрибуналу по преступлению агрессии РФ

Лихтенштейн присоединяется к расширенному частичному соглашению о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в своем Х, информирует "Европейская правда".

Таким образом, как отметил Сибига, общее количество государств, которые присоединились к Спецтрибуналу, достигло 25.

"Я благодарен Лихтенштейну за его неизменную приверженность принципам ответственности, международного права и справедливости", – подчеркнул он.

Как отметил Сибига, Спецтрибунал – это "историческая инициатива по привлечению к ответственности, которая впервые со времен Нюрнбергского процесса обеспечит правосудие в отношении преступления агрессии. Мы призываем все государства, как в Европе, так и за ее пределами, присоединиться к нам в этом деле".

Как сообщал украинский министр иностранных дел Андрей Сибига, это соглашение будет вынесено на голосование на заседании Комитета министров Совета Европы 14–15 мая в Кишиневе.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе на днях намекнул, что в мае откроются "важные возможности" по привлечению России к ответственности за ее агрессию против Украины.

В Офисе президента Украины рассказали, какие этапы необходимо преодолеть на пути к полноценному запуску Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

