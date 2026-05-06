В Швейцарии госпитализировали с хантавирусом пассажира, ранее покинувшего круизный лайнер

В Швейцарии сообщили о госпитализации с хантавирусом мужчины, который, вероятно, подцепил его на борту злосчастного круизного лайнера.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовал Минздрав Швейцарии.

В среду 6 мая в швейцарском Министерстве здравоохранения сообщили, что в университетской больнице Цюриха проходит лечение от хантавируса человек, который ранее путешествовал на борту круизного лайнера, где обнаружили вспышку.

"Университетский госпиталь Цюриха подготовлен к лечению такого случая и способен позаботиться о пациенте, одновременно гарантируя безопасность персонала и других пациентов. Сейчас никакой угрозы для населения нет", – отметили в заявлении.

Сообщается, что этот мужчина с женой в конце апреля вернулся из путешествия по Южной Америке. Почувствовав симптомы, он дистанционно посоветовался с семейным врачом и затем обратился в указанное заведение, после чего его изолированно разместили там. Лабораторный тест подтвердил инфицирование штаммом хантавируса из Анд. Жену больного также поместили в изоляцию, хотя у нее нет никаких симптомов. Также устанавливают круг контактных лиц, с которыми они взаимодействовали после возвращения из путешествия.

В отличие от европейской семьи хантавирусов, которые передаются через экскременты зараженных грызунов, этот штамм может передаваться от человека к человеку во время близкого контакта. На данный момент швейцарские органы считают маловероятным, что в результате этого в стране появятся новые случаи.

В заявлении не уточняют, в течение какого времени пара путешествовала на борту круизного лайнера и когда и при каких обстоятельствах они покинули его.

Напомним, ранее стало известно, что Испания примет на своих Канарских островах круизный лайнер, где произошла вспышка хантавируса, и примет на лечение одного из самых тяжелых пациентов – врача, члена экипажа. Еще троих больных по воздуху эвакуируют на лечение в Нидерланды и Германию, не дожидаясь прибытия на Канары.

Региональное правительство испанских Канарских островов уже выступило против того, чтобы лайнер причалил к ним.

За все время на борту зафиксировали семь случаев заболевания, трое больных умерли. Сейчас считают, что первый больной заразился за пределами круизного лайнера в Южной Америке, а остальные – уже на борту из-за передачи вируса от человека к человеку.