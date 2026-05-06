Вучич говорит, что "предал бы душу" сербов, введя санкции против РФ

Сербский президент Александар Вучич заявил, что если бы он ввел санкции против России, его "провозгласили бы самым выдающимся демократическим лидером в мире", но тогда он "предал бы душу" сербского народа.

Заявление президента Сербии приводит RTV, сообщает "Европейская правда".

Вучич считает, что Сербия потеряла много возможностей из-за своего отказа вводить санкции против РФ.

"Если бы мы ввели санкции против России, меня бы провозгласили выдающимся демократическим лидером. Но я бы предал душу нашего народа. А так я, по крайней мере, показал, что в течение четырех с половиной лет я был способен бороться за душу своего народа", – сказал Вучич.

Сербский президент добавил, что добавил, что не уверен, понимают ли россияне, какому давлению подвергалась Сербия.

По его словам, великие державы, включая США, Россию, Германию и другие страны, ожидают, что ты будешь делать то, что они хотят.

"Если ты с первого раза не сделаешь что-то правильно, тебя сразу же считают недостаточно хорошим", – добавил Вучич.

Сербия остается единственной европейской страной, кроме Беларуси, которая отказалась ввести санкции против России.

ЕС регулярно напоминает Белграду, что страны-кандидаты на членство должны синхронизировать свою внешнюю политику с Евросоюзом, а значит – присоединиться к антироссийским санкциям.

Пророссийский президент Сербии Александар Вучич утверждает, что призывы Европейского Союза к его стране присоединиться к санкциям против России из-за войны в Украине являются "грубым вмешательством" во внутренние дела.