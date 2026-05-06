В Армении говорят о "революции" в отношениях с ЕС

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что в отношениях между Арменией и ЕС "произошла революция".

Как сообщает "Европейская правда", с заявлением Григоряна знакомит News.am.

По его словам, после 2020 года Армения стала крайне неохотно соглашаться на обеспечение безопасности со стороны других стран; в том году ситуация полностью изменилась, и стране пришлось искать альтернативные пути обеспечения безопасности.

Григорян пояснил, что одним из таких путей стала сбалансированная внешняя политика, а также диверсификация, благодаря чему открылось множество возможностей.

"Отношения между Арменией и ЕС становятся все более прочными именно благодаря диверсификации. Сегодня на самом высоком уровне постоянно звучит утверждение, что отношения между Арменией и ЕС крепче, чем когда-либо. Я надеюсь, что мы продолжим в том же духе", – отметил Григорян.

По его словам, сегодня геополитика меняется, и все больше стран сосредотачиваются на своих возможностях для обеспечения собственной безопасности.

"Я бы не хотел сказать, что военные блоки не работают, они, как и раньше, важны, но также важно концентрироваться на собственных возможностях", – добавил он.

Секретарь Совета безопасности подчеркнул, что Армения в последние несколько лет уделяла первоочередное внимание диверсификации, чтобы иметь как можно больше альтернатив, поскольку в геополитике монополии представляют собой проблему.

"Нам удалось трансформировать регион, который ранее воспринимался как конфликтный, в мирный. Вчера руководство ЕС призвало инвесторов приехать в Армению, и это сдвиг, еще одна революция в регионе. Мы уверены, что будем продолжать двигаться в этом направлении, институционализируя также мир с Азербайджаном", – подытожил Григорян.

Как известно, в начале 2025 года власти Армении официально взяли курс на вступление в ЕС.

Сообщалось также, что в Ереване состоялся первый в истории саммит Армения-ЕС.

ЕС в декларации саммита с Арменией подтвердил признание европейских устремлений армянского народа и заявил о поддержке Еревана в стремлении активизировать двустороннее партнерство.