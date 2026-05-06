Lufthansa повысит цены, чтобы покрыть дополнительные расходы на авиатопливо

Немецкая авиакомпания Lufthansa предупредила, что повысит цены на билеты и сократит количество рейсов, чтобы компенсировать ожидаемое увеличение расходов на авиатопливо в этом году на 1,7 млрд евро из-за закрытия Ормузского пролива.

В Lufthansa подчеркнули, что конфликт на Ближнем Востоке создает "огромные проблемы" для авиационной отрасли.

Авиакомпания предупредила, что "возможное сокращение доступности топлива в конце года является дополнительным фактором риска".

"Рост цен на авиационное топливо в настоящее время приводит к дополнительным расходам в размере 1,7 млрд евро в 2026 году. Группа намерена компенсировать эту дополнительную финансовую нагрузку в следующих кварталах за счет увеличения доходов от продажи билетов, оптимизации планирования сети и дальнейших мер по экономии расходов", – говорится в заявлении.

Однако Lufthansa отметила, что спрос на авиаперевозки остается высоким и что она ожидает "активного" летнего туристического сезона.

Как известно, война в Иране вызвала опасения относительно работы авиакомпаний в Европе из-за вероятности дефицита топлива, значительные объемы которого поступали с Ближнего Востока.

На этом фоне крупнейший европейский авиационный холдинг, Lufthansa Group, объявил о масштабном сокращении летнего расписания из-за рекордного подорожания авиационного топлива.

В то же время генеральный директор Ryanair Holdings Plc Майкл О’Лири заявил, что "все меньше беспокоится" о возможном дефиците авиационного топлива в Европе в ближайшие месяцы.

В венгерской авиакомпании Wizz Air также не считают вероятным дефицит авиационного топлива, несмотря на опасения относительно его нехватки в случае продолжения войны в Иране.

