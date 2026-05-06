Франция отправляет авианосец в Красное море

Министерство обороны Франции объявило об отправке авианосца "Шарль де Голль" в Красное море и Аденский залив с целью подготовки к будущей миссии по восстановлению свободного судоходства в Ормузском проливе.

Заявление французского оборонного ведомства приводит телеканал CNN, сообщает "Европейская правда".

Как указано, авианосец и сопровождающие его суда в среду пройдут через Суэцкий канал, направляясь в южную часть Красного моря.

Развертывание корабля является частью более широкой многонациональной инициативы под руководством Великобритании и Франции, направленной на восстановление работы Ормузского пролива.

В начале войны США и Израиля с Ираном президент Франции Эмманюэль Макрон сначала направил авианосец "Шарль де Голль" в восточную часть Средиземного моря и Красное море в качестве оборонительной меры.

Стоит заметить, что 4 мая американский президент Дональд Трамп объявил об операции "Проект Свобода" с целью сопровождения судов через Ормузский пролив.

А на следующий день Трамп объявил о временном приостановлении операции по просьбе Пакистана и других государств.

5 мая госсекретарь Марко Рубио заявил, что американские войска завершили активную наступательную фазу войны против Ирана и переходят к новой – по разблокированию Ормузского пролива.