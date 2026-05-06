СМИ: ЕС стремится завершить переговоры по торговому соглашению с США в среду, несмотря на разногласия

Европейский парламент и Совет ЕС разошлись во мнениях по ключевым пунктам торгового соглашения с США, которое планируется завершить 6 мая на фоне угроз Вашингтона ввести новые пошлины.

В среду законодатели Европарламента продолжают переговоры по согласованию текста соглашения, заключенного с США в июле прошлого года в Шотландии.

Это происходит на фоне того, что президент США Дональд Трамп объявил о повышении тарифов на автомобили из ЕС с 15% до 25%, аргументируя это невыполнением соглашения со стороны Брюсселя.

Чтобы предотвратить повышение пошлин, многие страны ЕС настаивают на скорейшем внедрении договоренностей с Вашингтоном. Европейский парламент и Совет ЕС все еще должны согласовать общий текст, прежде чем снижение тарифов сможет вступить в силу.

Причиной конфликта является то, что европарламентарии хотят, чтобы соглашение содержало более жесткие гарантии, включая приостановку его действия в том случае, если США не будут выполнять свои обязательства. Среди других требований законодателей – увязывание снижения тарифов с действиями Соединенных Штатов и полное прекращение тарифных уступок ЕС 31 марта 2028 года.

В свою очередь, национальные правительства ЕС не желают включать эти пункты в документ, сообщил один из дипломатов ЕС. По словам другого чиновника, позиции Совета и Европарламента по-прежнему далеки друг от друга и, вероятно, потребуются дальнейшие переговоры.

Президент правоцентристской Европейской народной партии, крупнейшей фракции в Европейском парламенте, Манфред Вебер заявил, что хочет увидеть окончательное голосование по соглашению в мае.

Однако это выглядит амбициозно, учитывая, что ряд политических групп считает, что последняя угроза Трампа означает необходимость введения надежных защитных мер.

Напомним, речь идет о рамковом торговом соглашении между ЕС и США, заключенном в шотландском Тернбери 27 июля 2025 года, которое закрепило пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник отвергла угрозы американского президента Дональда Трампа о введении новых пошлин против ЕС, призвав его соблюдать торговое соглашение.