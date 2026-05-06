Сибіга про повернення грошей "Ощаду": знак готовності Угорщини розвивати наші відносини

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розцінює рішення Угорщини повернути раніше захоплені гроші і цінності Ощадбанку як знак готовності розвивати двосторонні відносини.

Про це український міністр написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга розцінив це рішення як позитивний крок на шляху до нормалізації українсько-угорських відносин.

Він також подякував угорській стороні за це рішення.

"Повернення викраденого майна чітко розмежовує беззаконня режиму Орбана та конструктивний підхід нового уряду, що приходить до влади. Ми сприймаємо це як знак готовності Угорщини розвивати наші відносини на засадах взаємної поваги та здорового прагматизму – і ми готові відповісти взаємністю", – підкреслив глава МЗС України.

У цьому контексті, зазначив Сибіга, він "з нетерпінням" чекає на контакти з майбутньою очільницею МЗС Угорщини Анітою Орбан.

Нагадаємо, 6 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що угорська сторона повернула гроші та цінності Ощадбанку, які були захоплені у Будапешті у березні.

Йдеться про інцидент, який стався 6 березня, коли влада Угорщини захопила українських інкасаторів і велику суму валюти.

Конвой українських інкасаторів перевозив з австрійського Raiffeisen Bank до українського Ощадбанку готівки та золота на суму близько $80 млн.

Згодом Угорщина відпустила українських інкасаторів та ухвалила закон про вилучення валюти й цінностей з інкасаторських авто Ощадбанку.

Посол України в Угорщині Федір Шандор в інтерв’ю "Європейській правді" наголошував, що у цій справі важливо не просто повернути майно, а й щоб винні понесли покарання.

