Сибига о возвращении денег "Ощада": знак готовности Венгрии развивать наши отношения

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига расценивает решение Венгрии вернуть ранее захваченные деньги и ценности Ощадбанка как знак готовности развивать двусторонние отношения.

Об этом украинский министр написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Сибига расценил это решение как позитивный шаг на пути к нормализации украинско-венгерских отношений.

Он также поблагодарил венгерскую сторону за это решение.

"Возвращение похищенного имущества четко разграничивает беззаконие режима Орбана и конструктивный подход нового правительства, которое приходит к власти. Мы воспринимаем это как знак готовности Венгрии развивать наши отношения на основе взаимного уважения и здорового прагматизма – и мы готовы ответить взаимностью", – подчеркнул глава МИД Украины.

В этом контексте, отметил Сибига, он "с нетерпением" ждет контактов с будущей главой МИД Венгрии Анитой Орбан.

Напомним, 6 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что венгерская сторона вернула деньги и ценности Ощадбанка, которые были захвачены в Будапеште в марте.

Речь идет об инциденте, который произошел 6 марта, когда власти Венгрии захватили украинских инкассаторов и большую сумму валюты.

Конвой украинских инкассаторов перевозил из австрийского Raiffeisen Bank в украинский Ощадбанк наличности и золота на сумму около $80 млн.

Впоследствии Венгрия отпустила украинских инкассаторов и приняла закон об изъятии валюты и ценностей из инкассаторских авто Ощадбанка.

Посол Украины в Венгрии Федор Шандор в интервью "Европейской правде" отмечал, что в этом деле важно не просто вернуть имущество, но и чтобы виновные понесли наказание.

Подробно об инциденте, который еще больше обострил отношения Украины и Венгрии – в статье Террорист по ту сторону Тисы. Зачем Орбан захватил украинских заложников и как действовать Киеву.