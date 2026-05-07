Скандальна румунська депутатка Шошоаке ініціює імпічмент президента

Лідерка румунської партії SOS Romania Діана Шошоаке оголосила у четвер, 7 травня, що партія розпочинає процедуру імпічменту Нікушора Дана з посади президента Румунії.

повідомляє Digi24.

"Партія SOS Romania повідомляє, що розпочинає політичну та конституційну процедуру щодо усунення Нікушора Дана з посади президента Румунії. Партія SOS Romania вважає, що Румунія більше не може залишатися заручницею режиму, який ігнорує волю народу, поглиблює політичну та економічну кризу та йде всупереч національним інтересам", – йдеться у заяві партії, поширеній Шошоаке.

Згідно з повідомленням, цей підхід є "рішучим, обґрунтованим і необхідним": "Ми не дозволимо, щоб цю ініціативу політично привласнили інші партії, які лише для створення публічного іміджу вдають із себе опозицію".

"Після падіння уряду настане черга палацу Котрочень. SOS Romania піде до кінця", – також заявила Шошоаке.

Згідно зі статтею 95 Конституції Румунії, президента можна відсторонити від виконання обов’язків за серйозні дії, що порушують Конституцію.

У такому разі президент може бути відсторонений від посади Палатою депутатів та Сенатом на спільному засіданні більшістю голосів депутатів та сенаторів після консультації з Конституційним судом. Пропозиція про відсторонення від посади може бути ініційована щонайменше однією третиною від загальної кількості депутатів та сенаторів і має бути негайно доведена до відома президента.

Якщо пропозиція про відсторонення від посади буде схвалена, протягом не більше ніж 30 днів має бути організовано референдум щодо відставки президента.

За історію посткомуністичної Румунії імпічмент президента ініціювали тричі, в одному випадку спроба була успішною (щодо Траяна Бесеску у 2007 році, але референдум залишив його на посаді).

Питання відсторонення президента, в контексті формування нової більшості в парламенті, останнім часом часто порушувалося. Віцепрезидент Європейського парламенту, незалежний депутат Ніку Штефануца, заявив у середу, що 281 голос за пропозицію про вотум недовіри походить від так званої коаліції "Джорджеску", яка, за його словами, буде схильна спробувати, з великою ймовірністю успіху, відсторонити президента.

"З усією повагою, Нікушор Дан – це не Траян Бесеску, і він не витримає відставки", – вважає політик, додаючи, що саме зараз румунам час зрозуміти, що справжня влада – у парламенті.

Минулого тижня президент Нікушор Дан, відповідаючи на запитання, чи погодиться він на уряд у складі PSD та AUR, сказав, що ніколи не призначить прем’єр-міністра, якого підтримує AUR. Глава держави зазначив, що не боїться відсторонення від посади, оскільки не порушував Конституції.

Як повідомлялося, 6 травня президент Румунії розпочав консультації з політичними партіями щодо формування нового уряду – після того, як проєвропейський уряд Іліє Боложана не пережив вотуму недовіри.

5 травня парламент Румунії підтримав вотум недовіри уряду Іліє Боложана, який перед цим залишили сім членів Соціал-демократичної партії; Національно-ліберальна партія після того вирішила переходити в опозицію.

Президент Румунії Нікушор Дан у своїй першій заяві після відставки уряду Боложана висловив упевненість, що наступний кабінет продовжить прозахідний курс країни.

