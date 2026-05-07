Невідома ракета влучила у базу італійських миротворців в Лівані

У четвер, 7 травня, база "Шама" в Лівані, на якій базується італійський контингент миротворців ООН, зазнала ракетного удару.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Міністерства оборони Італії.

Внаслідок атаки немає постраждалих серед персоналу бази. Повідомляється про незначні пошкодження військового транспортного засобу.

У Міноборони Італії додали, що походження ракети та деталі інциденту з'ясовуються.

Міністр Гвідо Крозетто перебуває на постійному контакті з начальником Генерального штабу та командувачем італійського контингенту, командувачем італійського контингенту, щоб стежити за розвитком ситуації.

На початку квітня штаб італійських миротворців у Лівані вже зазнавав ракетної атаки.

Від початку війни США та Ізраїлю проти Ірану, що також активізувало сутички Ізраїлю з "Хезболлою", на півдні Лівану почастішали випадки поранення і загибелі миротворців. Серед іншого, від закладеної вибухівки постраждав польський миротворець.

А 18 квітня у Лівані внаслідок атаки загинув французький миротворець Флоріан Монторіо. Його побратим, якого евакуювали до Франції після поранення, загинув від отриманих травм 22 квітня.