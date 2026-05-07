Неизвестная ракета попала в базу итальянских миротворцев в Ливане

В четверг, 7 мая, база "Шама" в Ливане, на которой дислоцируется итальянский контингент миротворцев ООН, подверглась ракетному удару.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Министерства обороны Италии.

В результате атаки нет пострадавших среди персонала базы. Сообщается о незначительных повреждениях военного транспортного средства.

В Минобороны Италии добавили, что происхождение ракеты и детали инцидента выясняются.

Министр Гвидо Крозетто находится в постоянном контакте с начальником Генерального штаба и командующим итальянским контингентом, чтобы следить за развитием ситуации.

В начале апреля штаб итальянских миротворцев в Ливане уже подвергся ракетной атаке.

С начала войны США и Израиля против Ирана, которая также активизировала столкновения Израиля с "Хезболлой", на юге Ливана участились случаи ранения и гибели миротворцев. Среди прочего, от заложенной взрывчатки пострадал польский миротворец.

А 18 апреля в Ливане в результате атаки погиб французский миротворец Флориан Монторио. Его сослуживец, которого эвакуировали во Францию после ранения, скончался от полученных травм 22 апреля.