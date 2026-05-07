Зеленський порадив представникам інших країн не їхати на парад до Москви

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не рекомендує представникам інших держав відвідувати Москву 9 травня.

Про це він сказав у вечірньому зверненні, пише "Європейська правда".

Український президент назвав "дивним" бажання представників деяких держав їхати до Росії на святкування 9 травня.

Зеленський нагадав, що Україна пропонувала Росії припинення вогню з 6 травня, однак у відповідь отримала нові російські удари. Він повторив, що Росія вимагає від України "дозволу провести їхній парад", щоб відновити свої удари після 9 травня.

"Дивна й точно неадекватна логіка російського керівництва. Маємо і звернення від деяких держав, близьких Росії, про те, що їхні представники збираються бути в Москві. Дивне бажання… в ці дні. Ми не рекомендуємо", – сказав український президент.

Його заява пролунала після того, як російське Міноборони в односторонньому порядку оголосило про "перемир’я" з 8 по 10 травня.

Нагадаємо, 9 травня Москву планує відвідати прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, де він зустрінеться з російським правителем Владіміром Путіним. Водночас Фіцо не братиме участі у військовому параді.

Як повідомляла "Європейська правда", у відповідь на одностороннє проголошення Росією перемир’я на 8–9 травня Україна закликала до невідкладного припинення бойових дій з РФ з ночі середи. Цей заклик підтримали й західні партнери України, зокрема Німеччина та Норвегія.

Як повідомлялося, Росія закликала іноземні держави завчасно евакуювати з Києва своїх дипломатів "на випадок спроб України зірвати святкування" 9 травня у Москві. У відповідь на публічні погрози РФ знову атакувати Київ, у Єврокомісії заявили, що ЄС не змінить своєї присутності в столиці України.