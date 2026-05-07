Зеленский посоветовал представителям других стран не ехать на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не рекомендует представителям других государств посещать Москву 9 мая.

Об этом он сказал в вечернем обращении, пишет "Европейская правда".

Украинский президент назвал "странным" желание представителей некоторых государств ехать в Россию на празднование 9 мая.

Зеленский напомнил, что Украина предлагала России прекращение огня с 6 мая, однако в ответ получила новые российские удары. Он повторил, что Россия требует от Украины "разрешения провести их парад", чтобы возобновить свои удары после 9 мая.

"Странная и точно неадекватная логика российского руководства. У нас есть и обращения от некоторых государств, близких к России, о том, что их представители собираются быть в Москве. Странное желание… в эти дни. Мы не рекомендуем", – сказал украинский президент.

Его заявление прозвучало после того, как российское Минобороны в одностороннем порядке объявило о "перемирии" с 8 по 10 мая.

Напомним, 9 мая Москву планирует посетить премьер-министр Словакии Роберт Фицо, где он встретится с российским лидером Владимиром Путиным. При этом Фицо не будет участвовать в военном параде.

Как сообщала "Европейская правда", в ответ на одностороннее провозглашение Россией перемирия на 8–9 мая Украина призвала к немедленному прекращению боевых действий с РФ с ночи среды. Этот призыв поддержали и западные партнеры Украины, в частности Германия и Норвегия.

Как сообщалось, Россия призвала иностранные государства заблаговременно эвакуировать из Киева своих дипломатов "на случай попыток Украины сорвать празднование" 9 мая в Москве. В ответ на публичные угрозы РФ вновь атаковать Киев, в Еврокомиссии заявили, что ЕС не изменит своего присутствия в столице Украины.