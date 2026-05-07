FT: ЕС готовится к возможным переговорам с Россией о прекращении войны

Лидеры ЕС готовятся к потенциальным переговорам с правителем России Владимиром Путиным, поскольку европейские столицы всё больше разочаровываются в переговорах о прекращении войны в Украине, которые возглавляет президент США Дональд Трамп.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times.

Президент Европейского совета Антонио Кошта заявил, что, по его мнению, у ЕС есть "потенциал" для переговоров с Путиным, и что блок имеет поддержку президента Украины Владимира Зеленского для такого диалога.

"Я разговариваю с 27 национальными лидерами ЕС, чтобы найти лучший способ организоваться и определить, что нам нужно эффективно обсудить с Россией, когда для этого наступит подходящий момент", – сказал Кошта.

По словам главы Европейского совета, на саммите лидеров ЕС на Кипре в прошлом месяце Зеленский предложил европейцам "быть готовыми внести позитивный вклад в переговоры". В то же время Кошта отметил, что Москва пока не демонстрирует никаких признаков готовности к эффективным переговорам.

В офисе Зеленского подтвердили обсуждение с Кошта.

"Нам нужна большая координация на европейском уровне", – сказал украинский высокопоставленный чиновник, добавив, что это может произойти при участии одного лидера, который мог бы разговаривать с Россией от имени европейцев, чтобы увеличить давление на Москву.

Некоторые лидеры стран ЕС, в частности премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, подняли вопрос об открытии канала для переговоров с Кремлем.

Однако среди 27 стран нет единого мнения относительно того, кого следует назначить представителем блока в таких переговорах, когда их следует начать и каким должно быть предложение для Путина.

Недавно президент Эстонии Алар Карис заявил, что странам Европы стоит уже сейчас планировать свои действия на время, когда закончится российско-украинская война, и свою модель взаимодействия с РФ – поскольку это может произойти быстро и неожиданно.

В начале года Карис и премьер-министр Латвии Эвика Силиня призвали назначить спецпредставителя ЕС для переговоров с Россией.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что европейские страны не должны умолять Россию о переговорах по завершению войны, а вместо этого поставить ее в такое положение, чтобы Москва перешла к реальному диалогу.