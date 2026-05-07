Сибига поблагодарил страны, выступившие против угроз России в адрес иностранных дипломатических миссий в Киеве

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил благодарность ЕС, Польше, Германии и другим странам за реакцию на попытки России запугать иностранные дипломатические миссии массированной атакой на Киев.

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал на платформе X.

Как известно, Россия призвала иностранные государства заблаговременно эвакуировать из Киева своих дипломатов "на случай попыток Украины сорвать празднование" 9 мая в Москве.

Сибига назвал запугивание Москвы признаком терроризма.

"Выступая с такими угрозами, Россия в очередной раз демонстрирует, что она является террористическим государством, которое игнорирует все международные нормы. Такие угрозы должны быть отвергнуты и осуждены", – написал глава МИД Украины.

Сибига призвал все страны последовать примеру ЕС, Польши и Германии и дать понять России, что ее шантаж не имеет успеха.

По словам министра, официальные ноты России с угрозами иностранным посольствам в Украине будут использованы как ее признание в преступных намерениях в национальных и международных правовых делах.

Как писала "Европейская правда", в ЕС отвергли угрозы России представительствам в Киеве и заявили, что не будут эвакуировать своих дипломатов.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что его страна не собирается эвакуировать своих дипломатов из Киева, несмотря на угрозы РФ вновь атаковать украинскую столицу.

Посольство Польши в Украине также заявило, что не планирует никаких изменений в своей работе после запугиваний из Москвы.