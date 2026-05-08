В Латвии возобновят поиски второго дрона, залетевшего из РФ; он может быть взрывоопасным

8 мая в латвийской Латгалии возобновят поиски второго дрона, который накануне залетел в воздушное пространство Латвии из России и упал.

Об этом заявил в эфире Латвийского телевидения (LTV) министр внутренних дел Рихард Козловскис, передает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В четверг вечером сообщалось, что Национальные вооруженные силы (НВС) приостановили поиски второго беспилотника, упавшего в Латгалии, и при этом считают, что он, как и прежде, может быть взрывоопасным.

НВС продолжают анализировать данные всех датчиков наблюдения за воздушным пространством, чтобы оценить возможное местонахождение дрона. Министр внутренних дел Рихард Козловскис утром сообщил, что дрон мог упасть в отдаленном и безлюдном месте в Резекненском крае. Вечером в четверг НВС не комментировали, в каком именно крае и волости мог упасть дрон.

Несмотря на то, что информация, имеющаяся у НСБ, указывает на падение дрона, летательный аппарат, скорее всего, является взрывоопасным. Учитывая это, НСБ настоятельно призывают жителей в случае обнаружения объекта немедленно сообщить об этом по номеру 112 и не приближаться к нему.

На данный момент известно о двух упавших дронах.

НЗС напоминают: пока продолжается российская агрессия против Украины, возможны повторения подобных случаев, когда в воздушное пространство Латвии влетает или приближается к нему иностранный беспилотник.

Напомним, 7 мая в Латвии зафиксировали новые неизвестные дроны в своем воздушном пространстве, залетевшие с территории России. Пока не подтверждено, являются ли это украинские или российские аппараты.

От попадания одного из них повреждены четыре пустых нефтяных резервуара. Место падения второго БПЛА еще не нашли.

Военные объяснили, что беспилотникине стали сбивать, поскольку это создавало чрезмерные риски.

Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России для вручения ноты протеста в связи с падением дронов, подчеркнув, что это следствие войны РФ против Украины.