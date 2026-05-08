США атакували об'єкти в Ірані, але не вважають це відновленням війни

Американські військові заявили, що завдали ударів по іранських військових об’єктах, відповідальних за атаки на їхні військові кораблі в Ормузькій протоці.

Про це йдеться у заяві Центрального командування США (CENTCOM), повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили в командуванні, Збройні сили США завдали ударів по іранських військових об’єктах, відповідальних за серію "невиправданих" атак на американські військові кораблі.

"Американські війська відбили невиправдані іранські атаки і відповіли ударами в порядку самооборони, коли 7 травня есмінці ВМС США з керованими ракетами проходили через Ормузьку протоку до Оманської затоки", – йдеться в заяві CENTCOM.

За даними CENTCOM, серед іранських об'єктів, що стали цілями американських військ, були "пускові майданчики ракет і дронів, пункти управління та контролю, а також вузли розвідки, спостереження та виявлення".

У своїй заяві Центральне командування США зазначило, що американські війська "не прагнуть ескалації", але військові "готові захищати американські сили".

Представник США повідомив CNN, що військові удари були завдані в декількох місцях, зокрема в Бандар-Аббасі та Кешмі.

Водночас речник збройних сил Ірану заявив, що американські авіаудари влучили у цивільні райони вздовж узбережжя острова Кешм, Бандар-Хамір та Сірік.

Він також стверджує, що США порушили чинне перемир’я, націлившись на іранський нафтовий танкер, що прямував до Ормузької протоки.

Іран відповів "взаємними діями", атакувавши військові кораблі США на схід від протоки та на південь від порту Чабахар, заявив речник у відеозверненні, яке транслювали державні ЗМІ.

У телефонній розмові з ABC News Трамп назвав удари, завдані у четвер, "легким поштовхом".

"Перемир’я триває. Воно діє", – сказав він.

У повідомленні іранських державних ЗМІ йдеться, що комерційні об’єкти на причалі Бахман на острові Кешм стали мішенню під час перестрілки між іранськими силами безпеки та "ворогом".

Варто зауважити, що 4 травня американський президент Дональд Трамп оголосив про операцію "Проєкт Свобода" з метою супроводу суден через Ормузьку протоку.

А 6 травня Трамп оголосив про тимчасове призупинення операції із супроводу комерційних суден через Ормузьку протоку на прохання Пакистану та інших держав.

Згодом ЗМІ повідомили, що адміністрація США прагне відновити операцію "Проєкт Свобода".