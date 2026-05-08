США нанесли удары по объектам в Иране, но не считают это возобновлением войны

Американские военные заявили, что нанесли удары по иранским военным объектам, ответственным за атаки на их военные корабли в Ормузском проливе.

Об этом говорится в заявлении Центрального командования США (CENTCOM), сообщает "Европейская правда".

Как отметили в командовании, Вооруженные силы США нанесли удары по иранским военным объектам, ответственным за серию "неоправданных" атак на американские военные корабли.

"Американские войска отразили неоправданные иранские атаки и ответили ударами в порядке самообороны, когда 7 мая эсминцы ВМС США с управляемыми ракетами проходили через Ормузский пролив в Оманский залив", – говорится в заявлении CENTCOM.

По данным CENTCOM, среди иранских объектов, ставших целями американских войск, были "пусковые площадки ракет и дронов, пункты управления и контроля, а также узлы разведки, наблюдения и обнаружения".

В своем заявлении Центральное командование США отметило, что американские войска "не стремятся к эскалации", но военные "готовы защищать американские силы".

Представитель США сообщил CNN, что военные удары были нанесены в нескольких местах, в частности в Бандар-Аббасе и Кешме.

В то же время представитель вооруженных сил Ирана заявил, что американские авиаудары попали по гражданским районам вдоль побережья острова Кешм, Бандар-Хамир и Сирик.

Он также утверждает, что США нарушили действующее перемирие, нацелившись на иранский нефтяной танкер, направлявшийся к Ормузскому проливу.

Иран ответил "взаимными действиями", атаковав военные корабли США к востоку от пролива и к югу от порта Чабахар, заявил представитель в видеообращении, которое транслировали государственные СМИ.

В телефонном разговоре с ABC News Трамп назвал удары, нанесенные в четверг, "легким толчком".

"Перемирие продолжается. Оно действует", – сказал он.

В сообщении иранских государственных СМИ говорится, что коммерческие объекты на причале Бахман на острове Кешм стали мишенью во время перестрелки между иранскими силами безопасности и "врагом".

Стоит отметить, что 4 мая американский президент Дональд Трамп объявил об операции "Проект Свобода" с целью сопровождения судов через Ормузский пролив.

А 6 мая Трамп объявил о временной приостановке операции по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив по просьбе Пакистана и других государств.

Впоследствии СМИ сообщили, что администрация США намерена возобновить операцию "Проект Свобода".