Більшість швейцарців підтримують обмеження кількості населення країни

Незначна більшість швейцарців підтримують пропозицію, що буде винесена на референдум, щодо обмеження чисельності населення Швейцарії до 10 мільйонів людей.

Про це свідчить опитування, проведене медіагрупою Tamedia спільно з газетою 20 Minuten та інститутом Leewas.

Опитування, проведене 22 та 23 квітня, показало, що 52% респондентів підтримують цю пропозицію або схиляються до неї, тоді як 46% дотримуються протилежної думки.

Примітно, що італомовний кантон Тічино та німецькомовна Швейцарія підтримують ініціативу (53% та 54% голосів "за"), тоді як у франкомовній Швейцарії "за" набирає лише 48% (50% "проти").

Обмежити чисельність населення до 10 мільйонів запропонувала ультраправа Швейцарська народна партія (SVP).

Уряд країни закликав громадян голосувати проти цієї ініціативи на референдумі, що пройде 14 червня. Уряд заявляє, що ця ініціатива зашкодить співпраці з Європейським Союзом та економіці через обмеження ринку праці.

Однак занепокоєння щодо швидкого зростання населення та тиску на державну інфраструктуру спонукає багатьох швейцарців підтримати цю пропозицію.

Наразі населення Швейцарії становить понад 9 мільйонів осіб, а офіційні дані свідчать, що до 2024 року частка іноземців склала понад 27%.

Згідно з пропозицією, кількість постійного населення не повинна перевищувати 10 мільйонів до 2050 року, а Швейцарія повинна відмовитися від угоди про вільне пересування з ЄС.

SVP, найбільша партія Швейцарії, виступає проти тіснішої інтеграції з ЄС, вважаючи її загрозою для швейцарського суверенітету та джерелом надмірного регулювання.

Уряд Швейцарії заявляє, що стабільні відносини з ЄС є стратегічною необхідністю для країни.