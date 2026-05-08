Швейцарцы разделились в вопросе об ограничении численности населения

Мнения швейцарских избирателей по поддержке вынесенного на референдум предложения об ограничении численности населения Швейцарии 10 миллионами разделились поровну, свидетельствуют данные опроса.

Об этом сообщает Reuters, информирует "Европейская правда".

Новый опрос, проведенный компанией GfS Bern для общественного вещателя SRG с 20 апреля по 3 мая, показал, что 47% из 19 728 респондентов высказались в поддержку предложения, а 47% – против.

Остальные не высказали своего мнения. Погрешность опроса составила плюс-минус 2,8 процентного пункта.

Опрос, опубликованный другим социологическим институтом в конце апреля, показал небольшое большинство в поддержку этой инициативы.

Ограничить численность населения до 10 миллионов предложила ультраправая Швейцарская народная партия (SVP).

Правительство страны призвало граждан голосовать против этой инициативы на референдуме, который пройдет 14 июня. Правительство заявляет, что эта инициатива повредит сотрудничеству с Европейским Союзом и экономике из-за ограничения рынка труда.

Однако беспокойство относительно быстрого роста населения и давления на государственную инфраструктуру побуждает многих швейцарцев поддержать это предложение.

Сейчас население Швейцарии составляет более 9 миллионов человек, а официальные данные свидетельствуют, что к 2024 году доля иностранцев составила более 27%.

Согласно предложению, количество постоянного населения не должно превышать 10 миллионов к 2050 году, а Швейцария должна отказаться от соглашения о свободном передвижении с ЕС.

SVP, крупнейшая партия Швейцарии, выступает против более тесной интеграции с ЕС, считая ее угрозой для швейцарского суверенитета и источником чрезмерного регулирования.

Правительство Швейцарии заявляет, что стабильные отношения с ЕС являются стратегической необходимостью для страны.