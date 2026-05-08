Каллас: ЕС стремится ускорить переговоры о вступлении Молдовы

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас заявила в пятницу, что точной даты начала официальных переговоров о вступлении Молдовы в блок пока нет, хотя ЕС хочет быстро продвигаться в этом вопросе.

"Мы не определили эту дату, но понятно, что нам нужно действовать быстро", – сказала Каллас на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в Кишиневе, добавив, что смена правительств в разных странах открыла окно возможностей.

"Вот почему я также считаю, что нам следует действовать, пока никто не выступает против Молдовы, ведь никогда не знаешь, когда к власти придет правительство, которое, возможно, будет иметь, как вы понимаете, двусторонние проблемы", – отметила она.

Каллас отметила, что Молдова достигла прогресса в продвижении реформ, добавив, что сепаратистский регион Приднестровья "не станет препятствием" на пути Молдовы к вступлению в блок.

Санду подтвердила, что Молдова намерена подписать договор о вступлении до 2028 года.

Президент Литвы Гитанас Науседа недавно заявил, что он против разделения Украины и Молдовы на пути к Европейскому Союзу.

Как сообщала "Европейская правда", ЕС не закрыл дискуссию о возможности вступления Украины в 2027 году, хотя пока нет согласованных очертаний этого процесса.