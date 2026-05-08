США ожидают ответа Ирана на свои мирные предложения в пятницу

Соединенные Штаты ожидают в пятницу ответа от Ирана по поводу предложения об урегулировании конфликта.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Глава Государственного департамента США сказал, что "это серьезное предложение".

"Мы должны узнать что-то сегодня", – сказал Рубио на пресс-конференции в Риме.

"По состоянию на последний час мы еще не получили ответа. Их система все еще очень раздроблена, а также нефункциональна, что, возможно, является препятствием", – добавил он.

Главный дипломат США надеется, что ответ Ирана будет "таким, что позволит нам начать серьезный переговорный процесс".

Рубио также упомянул о появившемся ночью сообщении о том, что Иран "создал или пытается создать какое-то агентство, которое будет контролировать движение в (Ормузском) проливе". Он отметил, что "это будет большой проблемой, это будет фактически неприемлемо".

В среду издание Axios сообщило, что Белый дом считает близким согласование с Ираном одностраничного меморандума о взаимопонимании, который должен положить конец конфликту и определить рамки для более детальных переговоров по ядерным вопросам.

В то же время в Иране заявили, что изучают американский меморандум о взаимопонимании и впоследствии передадут свой ответ через пакистанских посредников.

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно заключения соглашения с Ираном.