Фицо в Москве назвал себя черной овцой Европейского Союза

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо по прибытии в Москву возложил венок к могиле неизвестного солдата у Кремля и отметил, что является своеобразной "черной овцой" в стаде Европейского Союза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Dennik N.

Фицо подчеркнул, что для него важны "нормальные отношения" между Словакией и Россией, и сказал российским журналистам, что хочет обсудить с Владимиром Путиным некоторые практические вопросы.

"В Европейском Союзе всегда есть какие-то черные овцы. Я, следовательно, принадлежу к этому стаду. Я говорю это везде, поэтому не имею проблем сказать это и здесь – я противник единого обязательного мнения. Такой подход очень неправильный", – заявил глава правительства Словакии.

Фицо отметил, что испытывает уважение к каждому, кто внес вклад в свержение фашизма, вспомнил о своем визите в Дахау, запланированном визите в Нормандию и уходе за кладбищами румынских солдат, освобождавших Чехословакию. Он неоднократно заявлял, что отвергает искажение исторических фактов.

Фицо также упомянул о покушении на него в 2024 году. "У меня не было абсолютно никаких проблем с тем, чтобы приехать на торжества. Я рад, что завтра у меня будет возможность поговорить с господином президентом Путиным. Также я хочу задать ему несколько вопросов и передать некоторые сообщения. Многие европейские политики интересовались этой поездкой", – сказал Фицо.

Своим главным посланием он назвал то, что "главное слово – это диалог, мы должны разговаривать и встречаться".

Фицо также сказал, что является сторонником любой формы перемирия в Украине: "Хочу выразить убеждение, что мы приближаемся к концу российско-украинской войны".

Кроме того, Фицо отметил, что было бы отрицанием истории, если бы к жертвам, которые в борьбе против фашизма принесли бывший Советский Союз и Российская Федерация, не проявляли уважения.

Фицо в Москве должен провести встречу с Путиным, но участие в параде 9 мая не будет принимать.

Напомним, государственный секретарь МИД Словакии Растислав Хованец ранее рассказал, что Фицо во время визита в Москву намерен передать Путину послание от украинского президента.

В Офисе украинского президента прокомментировали информацию о намерении Фицо передать Путину послание от Владимира Зеленского.