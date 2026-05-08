Кремль: Путин готов к переговорам с ЕС, но первый шаг не сделает

В Кремле заявили, что российский лидер Владимир Путин готов вести переговоры со всеми, в том числе с европейцами, но первым на контакт не пойдет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил 8 мая пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его цитирует российское агентство "Интерфакс".

В четверг издание Financial Times сообщило, что лидеры Европейского Союза готовятся к возможным переговорам с Путиным. Такое изменение позиции ЕС вызвано разочарованием европейцев ходом переговоров о прекращении войны в Украине, которые возглавляли США.

Пескова попросили прокомментировать заявление председателя Европейского совета Антониу Кошты об обсуждении с лидерами стран ЕС темы возможных будущих переговоров с Россией.

"Мы будем готовы продвигаться вперед в нашем диалоге настолько, насколько к этому готовы европейцы. Но, как неоднократно заявлял Путин, учитывая ту позицию, которую заняли европейцы, мы сами такие контакты инициировать не будем", – сказал Песков.

Он добавил, что "Путин готов к переговорам со всеми", и он неоднократно об этом говорил.

"Российская сторона не была инициатором сведения наших отношений к нулю. Инициатором этого был именно Брюссель и отдельные европейские столицы", – сказал Песков.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что в конце мая министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят вопрос потенциальных переговоров с РФ и требования ЕС к Москве.