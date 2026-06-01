США и Иран обменялись новыми ударами

В минувшие выходные США нанесли удары по иранским радиолокационным станциям и пунктам управления беспилотниками в районах Горук и на острове Кешм в Иране.

Об этом говорится в сообщении Центрального командования США (CENTCOM) в X, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в командовании, удары были нанесены в ответ "на агрессивные действия Ирана, среди которых – сбивание американского беспилотника MQ-1, выполнявшего полеты над международными водами".

"Истребители США оперативно отреагировали, уничтожив иранские средства ПВО, наземную станцию управления и два ударных беспилотника, которые представляли явную угрозу для судов, проплывающих по региональным водам", – говорится в заявлении CENTCOM.

Пострадавших среди американских военных нет, добавили в командовании.

Между тем AFP сообщает, что иранский Корпус стражей исламской революции заявил в понедельник, что его авиакосмические силы нанесли удар по авиабазе, которая, по их словам, использовалась во время американской атаки на телекоммуникационную башню на острове Сирик.

При этом месторасположение базы США иранские военные не указали.

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил 28 мая, что Соединенные Штаты и Иран очень близки к заключению меморандума о взаимопонимании, но американский президент еще не одобрил документ.

Сам Дональд Трамп в минувшую пятницу намекнул, что склоняется к его принятию.

В то же время портал Axios сообщил, что Трамп выдвинул несколько предложений по изменениям в меморандум, который его переговорщики согласовали с Ираном.