В правительстве Румынии не подтвердили слова Дана о том, что дрон в Галаце был сбит украинской ПВО

Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируце отказался подтвердить слова президента Никушора Дана о том, что российский дрон, врезавшийся в жилой дом в Галаце 29 мая, был сбит украинской ПВО.

Об этом чиновник заявил в комментарии изданию Digi24, передает "Европейская правда".

На вопрос, может ли он подтвердить заявление президента о том, что российский беспилотник изменил траекторию полета после перехвата украинскими средствами противовоздушной обороны, министр обороны ответил, что не располагает данными по этому поводу.

"Был ли это преднамеренный маневр или связь была потеряна – это вопрос, на который мы не можем ответить", – заявил Мируце.

Он добавил, что учреждения, занимающиеся экспертизой обломков летательного аппарата, могут установить больше деталей относительно обстоятельств инцидента.

"Вероятно, существует возможность провести баллистическую экспертизу компонентов, или, возможно, Румынская разведывательная служба или кто-то, кто занимался этим делом, располагает такой информацией. На наших радарах мы видели траекторию этого дрона. Мы видели, как он приближался со стороны Черного моря, пересекая Дунай, входя в воздушное пространство Румынии и падая в Галаце", – заявил министр.

Мируце убежден, что публичные заявления о причинах изменения траектории дрона отвлекают внимание от главного вопроса. Он подчеркнул, что ответственность за инцидент в Галаце полностью лежит на России.

"Российская Федерация не может оправдать, почему российский беспилотник с примерно 30 килограммами тринитротолуола, взрывчатого вещества, попал в воздушное пространство, где это было запрещено", – сказал министр.

"Если в России раздаются голоса, которые после этих данных говорят, что это не их (дрон), я приглашаю их приехать и получить его серийный номер и найти завод в России, где этот беспилотник был произведен. Пока он имеет взрывной заряд, обязанность тех, кто его запускает, – следить за его траекторией", – добавил Мируце.

Напомним, ночью 29 мая российский ударный беспилотник врезался в крышу жилого многоэтажного дома в Галаце и взорвался, проломив его и вызвав пожар в коридоре квартиры на самом верхнем этаже. Пострадали двое ее жильцов.

Это пока самый серьезный инцидент за все время, когда российские ударные дроны залетали на территорию Румынии и Молдовы.

В Минобороны Румынии тем же утром сообщили, что беспилотник идентифицировали как российский аппарат типа "Герань-2".

Накануне румынский президент выступил с противоречивым заявлением – в интервью британской компании BBC Дан подчеркнул, что Россия должна изменить тактику обстрелов Украины так, чтобы не затрагивать его страну.