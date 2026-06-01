Число задержанных футбольных фанатов во время беспорядков во Франции приближается к 900

Уличные беспорядки во Франции, сопровождавшие победу в Лиге чемпионов парижского футбольного клуба ПСЖ 30 мая, привели к 890 задержаниям.

Об этом сообщил в понедельник утром министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, его слова приводит Le Figaro, пишет "Европейская правда".

По его словам, это на 45% больше по сравнению с 2025 годом, когда футбольные фанаты также устроили беспорядки после победы ПСЖ в Лиге чемпионов.

"Мы знали, что это событие вызовет беспорядки, поэтому мы приняли чрезвычайные меры с крайне жесткими указаниями. Постоянно принимались меры, чтобы положить конец этим бесчинствам", – подчеркнул министр.

По его словам, "если было задержано столько людей, то это означает, что работа была выполнена хорошо".

На вопрос, почему не удалось предотвратить беспорядки и мародерство, глава МВД заявил, что это сложная задача, поскольку во время празднований таких событий действуют сильные группировки, которые пользуются моментом, "чтобы устраивать погромы и грабить".

Нуньес также добавил, что 178 полицейских и жандармов получили ранения во время операций.

В Париже по состоянию на утро понедельника под стражей остаются 260 человек, преимущественно за насилие в отношении государственных служащих, кражи и вандализм, а также за собрание с целью совершения правонарушений.

Ранее сообщалось, что почти 800 человек задержали во Франции после столкновений, произошедших после победы ПСЖ в Лиге чемпионов.

В апреле 2025 года полиция задержала более 500 человек в Мюнхене, где фанаты устроили столкновения перед матчем Бундеслиги между футбольными клубами "Бавария" и "Штутгарт".

До этого немецкая полиция возбудила десятки дел из-за столкновений на футбольном матче в Дрездене.