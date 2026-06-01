В Литве анонсировали консультации с украинскими специалистами ПВО

Министр обороны Литвы Робертас Каунас анонсировал прибытие в страну украинских специалистов по противовоздушной обороне, которые помогут военным усилить защиту от "заблудившихся" дронов.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

По словам министра, украинские специалисты посетят Литву в течение ближайших двух недель.

"Приезжают украинские специалисты по противовоздушной обороне. Они помогут оценить наш план, который уже составлен, выскажут свое мнение, видение, поделятся опытом", – заявил журналистам в понедельник Каунас.

Напомним, утром 20 мая в нескольких восточных районах Литвы и Вильнюсе объявили воздушную тревогу из-за вероятного попадания беспилотника в литовское небо, что серьезно нарушило привычный ритм жизни многих тысяч людей. В укрытие спустили в том числе высшее руководство страны.

Беспилотник, который фиксировался на радарах и затем исчез, не нашли. Предполагают, что он мог как упасть незамеченным где-то на территории Литвы, так и вылететь из воздушного пространства страны.

За несколько дней до того на территории Литвы разбился в поле БПЛА, который впоследствии идентифицировали как украинский.

Как сообщалось, на фоне инцидентов с попаданием дронов в воздушное пространство ЕС страны Балтии обратились к Украине за опытом в сфере строительства бомбоубежищ.

