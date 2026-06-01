Армения пока не планирует проводить референдум по выбору между ЕС и ЕАЭС

В правительстве Армении пока не видят оснований для проведения референдума по выбору между членством страны в ЕС и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, его цитирует Armenpress, передает "Европейская правда".

Глава правительства отметил, что на данный момент нет оснований для проведения такого референдума, поскольку процесс евроинтеграции Армении еще не достиг той стадии, когда можно было бы предложить гражданам четкий выбор.

Его слова стали ответом на совместное заявление лидеров 4-х стран-членов ЕАЭС – России, Казахстана, Беларуси и Кыргызстана – относительно пребывания Армении в Евразийском экономическом союзе. В документе они призвали армянские власти как можно скорее провести референдум по выбору между ЕАЭС и Европейским Союзом.

Пашинян заявил, что страна будет продолжать работать в рамках Евразийского экономического союза до тех пор, пока выбор между этой организацией и ЕС не станет "неизбежным".

"Пока Армения официально не подаст заявку на членство в Европейском Союзе или не приблизится к статусу кандидата на членство в ЕС, проведение любого референдума нелогично", – добавил премьер, отметив, что такой выбор пока носит лишь "теоретический характер".

Стоит отметить, что в последнее время страна демонстрирует свое сближение с Европейским Союзом. Например, в начале мая в Ереване состоялся саммит Европейского политического сообщества, а также первый в истории саммит Армения-ЕС. В российском МИД усмотрели в этом попытки Европы "втянуть Армению в антироссийскую орбиту" и сообщили, что знают о намерении приобщить ее к "агрессивным евроатлантическим стандартам".

Также в Кремле дали понять Армении, что в случае ее выхода из Евразийского экономического союза ей не увидеть льготных цен на российский газ.

На днях Россия отзвала своего посла в Армении для проведения консультаций в Москве из-за сближения страны с Европейским Союзом.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия сейчас угрожает Армении гораздо откровеннее, чем раньше, и призвал оказать Еревану поддержку.