В Литве сомневаются, что РФ может умышленно отклонять украинские дроны в страны Балтии

Министр обороны Литвы Робертас Каунас выразил сомнение в том, что Россия воздействием РЭБ может умышленно отклонять украинские ударные дроны в направлении стран Балтии.

Как сообщает "Европейская правда", его цитирует LRT.

В комментариях 1 июня Робертас Каунас сказал, что использование Россией средств радиоэлектронной борьбы против украинских дальнобойных дронов является несомненным фактом, но сомнительно, что Россия таким образом может целенаправленно отклонять их в воздушное пространство балтийских государств.

"То, что они используют средства РЭБ – это факт. Но есть сомнения, могут ли россияне делать это каким-то целенаправленным образом. Потому что если бы они могли, то в направлении стран Балтии вероятно направлялись бы не один-два дрона, а сотни", – отметил он.

В то же время он отметил, что инциденты с попаданием украинских беспилотников в небо стран Балтии во время атак против России являются следствием начатой Россией войны.

"Это следствие войны, которую начала Россия... и Россия может остановить ее", – подчеркнул он.

Также министр анонсировал прибытие в страну украинских специалистов, которые помогут военным усилить защиту от "заблудившихся" дронов.

Напомним, 20 мая в нескольких восточных районах Литвы и Вильнюсе объявили воздушную тревогу из-за вероятного попадания беспилотника в литовское небо, что серьезно нарушило привычный ритм жизни многих тысяч людей. В укрытие спустили в том числе высшее руководство страны.

Беспилотник, который фиксировался на радарах и затем исчез, не нашли. Предполагают, что он мог как упасть незамеченным где-то на территории Литвы, так и вылететь из воздушного пространства страны.

За несколько дней до того на территории Литвы разбился в поле БПЛА, который впоследствии идентифицировали как украинский.

Значительно чаще такие инциденты и связанные с ними воздушные тревоги были в Латвии и Эстонии, мимо восточных границ которых пролегает кратчайший маршрут от границы Украины до российских портов вокруг Петербурга. Над Эстонией впервые сбили один из "заблудившихся" дронов.

Президент Латвии считает, что ЕС стоит рассмотреть поддержку для стран, страдающих от инцидентов с заблудившимися беспилотниками.