Скандальный бывший посол Великобритании в США критиковал Стармера в переписке

Новые документы по делу бывшего посла Великобритании в США Питера Мендельсона, обвиняемого в связях с Эпштейном, свидетельствуют о том, что он резко критиковал премьер-министра Кира Стармера.

Об этом говорится в переписке в мессенджерах между Мендельсоном и тогдашним канцлером герцогства Ланкастерского, передает Sky News, пишет "Европейская правда".

Как свидетельствуют обнародованные документы, в переписке от мая 2025 года Мендельсон утверждал, что Стармеру "не хватает энергии", а правительству нужно "больше размаха".

"Проблема в том, что правительство не внушает ощущения, будто оно ведет настоящую борьбу за то, чтобы изменить Британию к лучшему. Именно это я имею в виду под словами "шик" и "энергичность", – говорится в переписке.

Также документы свидетельствуют об обещании Мендельсона тогдашнему главе МИД Дэвиду Лэмми, что тот не пожалеет о его назначении.

Предыдущие файлы, обнародованные ранее в этом году, содержали компрометирующую переписку между экс-послом и Эпштейном. Как считается, чиновник передавал финансисту детали конфиденциальных экономических обсуждений правительства Великобритании.

Мендельсон ранее отрицал какие-либо правонарушения в отношении своих отношений с Эпштейном и извинился перед его жертвами.

Кроме того, недавно выявленные факты свидетельствуют о том, что Мендельсон перед своим назначением на должность не прошел проверку на безопасность, однако чиновники Министерства иностранных дел не сообщили об этом правительству.

Дело со скандальным экс-послом, а также неудача на местных выборах все больше подрывают премьерство Кира Стармера.

