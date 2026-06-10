Большинство европейцев поддерживают увеличение расходов на оборону

Большинство европейцев поддерживают увеличение расходов на национальную оборону и закупку оружия европейского производства в рамках укрепления оборонной готовности.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Европейского совета по международным отношениям (ECFR), которые приводит Euractiv.

Исследование этого брюссельского аналитического центра, опубликованное в среду, показало, что большинство европейцев выступают за увеличение расходов на оборону. Исключением оказались итальянцы: среди них больше респондентов высказались против увеличения оборонного бюджета.

Опрос, проведенный в мае 2026 года, охватил более 18 тысяч респондентов из Австрии, Болгарии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

Большинство респондентов, за исключением, опять же, итальянцев, также высказались за закупку большего количества оружия в европейских странах, а не за пределами континента.

Респондентов также спросили, поддерживают ли они то, чтобы их страна "покупала больше оружия в США". Польша, которая имеет самые большие военные расходы в ЕС и НАТО в процентах от ВВП, была единственной страной, где большинство ответов было положительным.

Большинство респондентов во всех 15 опрошенных странах не ожидают, что США защитят их в случае нападения. Однако большинство респондентов во всех странах, кроме Болгарии, считают, что по крайней мере некоторые европейские страны придут им на помощь.

В то же время опрошенные европейцы больше доверяют НАТО, чем идее создания нового оборонного форума исключительно в рамках ЕС. Лишь 29% от общего числа респондентов считали, что это будет "очень хорошей идеей" или "достаточно хорошей идеей". Ни в одной из 15 опрошенных стран не было большинства, которое бы поддержало эту идею.

Напомним, в начале июня США подтвердили намерения уменьшить вклад в модель сил НАТО.

Ранее "ЕвроПравда" сообщала, что США хотят создать "НАТО 3.0", которое не будет "основано на зависимости" Европы от Америки.

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс выступил за создание Европейского оборонного союза, который позволит странам ЕС взять на себя ответственность за собственную оборону.