Большинство шведов не поддерживает вступление страны в еврозону

Лишь 28,7% шведов высказались за отказ от кроны в пользу евро – это более чем на 3 процентных пункта меньше, чем в опросе прошлого года.

Об этом сообщило Статистическое управление Швеции, пишет "Европейская правда".

По данным ведомства, 52,1% шведов высказались против вступления страны в еврозону. В 2025 году этот показатель составлял 49,5%.

В опросе этого года в целом 28,7% респондентов высказались за введение евро. В мае 2025 года за этот вариант проголосовали 32%.

Еще 19,2% респондентов говорят, что не знают, как бы они проголосовали по вопросу вступления в еврозону.

В 2003 году Швеция провела референдум о переходе на евро, который не имел обязательной силы. По его результатам, 55,9% граждан выступили против вступления в еврозону, тогда как 42% – поддержали это решение,

В январе этого года правая Умеренная коалиционная партия премьер-министра Ульфа Кристерссона заявила, что назначит комиссию для взвешивания всех "за" и "против" присоединения к еврозоне, если она останется у власти после всеобщих выборов в сентябре.

Напомним, последней к еврозоне присоединилась Болгария, где евро вошел в обращение наряду с национальной валютой левом с 1 января 2026 года; с 1 февраля расчеты окончательно перешли на евро.

В венгерской правящей партии "Тиса" ставят одной из целей подготовку страны к вступлению в еврозону и допускают, что определят желаемым сроком 2030 год.