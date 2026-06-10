В Сейме Литвы надеются на скорейшее проведение переговоров об изменениях в коалиции

Спикер Сейма Литвы Юозас Олекас выразил надежду, что его Социал-демократическая партия сможет быстро договориться с Союзом демократов "Во имя Литвы" об изменениях в правительственной коалиции.

Его слова передает LRT, пишет "Европейская правда".

По прогнозам политика, начальные переговоры об изменениях в коалиции могут продлиться около недели.

"Я думаю, что все будет согласовано на следующей неделе. А дальше все будет зависеть от того, насколько гладко мы получим поддержку президента и утвердим программу правительства. В идеале, первой недели июля может быть достаточно, а если понадобятся немного более длительные обсуждения, то они могут продлиться почти весь июль", – заявил Олекас.

На днях литовские социал-демократы объявили о прекращении сотрудничества с ультраправой партией "Зори Ниману" во главе с Ремигиусом Жемайтайтисом. Это побудило правящую партию искать альтернативных партнеров по коалиции и в конечном итоге пригласить в нее Союз демократов "Во имя Литвы".

Спикер Сейма исключил возможность того, что лидер "Зори Ниману" Ремигиюс Жемайтайтис, которую исключают из коалиции, мог бы стать его заместителем, даже если бы фракция предложила его кандидатуру.

"Заместителей председателя Сейма, конкретных людей, предлагает председатель Сейма", – сказал он.

Текущая коалиция с участием социал-демократов, "Союза зеленых и крестьян – Союза христианских семей" и "Зори Ниману" сформировали летом 2025 года – после того, как предыдущий премьер Гинтаутас Палуцкас был вынужден уйти в отставку на фоне журналистского расследования.

Проблемы в литовской коалиции назревали в течение длительного времени. Так, еще в январе премьер-министру Инге Ругинене пришлось заверить, что правящая коалиция продолжает существовать, пока ее социал-демократическая партия не примет иного решения.

Сама Ругинене заявила, что она не цепляется за свой пост на фоне изменений в правительственной коалиции.