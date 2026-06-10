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Макрон в четверг проведет видеоконференцию с участием Китая накануне саммита G7

Новости — Среда, 10 июня 2026, 12:57 — Кристина Бондарева

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг проведет видеоконференцию с участием стран G7 и Китая, посвященную вопросам преодоления глобальных экономических дисбалансов.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом в Елисейском дворце сообщили в среду.

Конференция получила название "Саммит глобальной конвергенции ради роста". В ней примут участие представители Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов, а также Китая и МВФ.

Кроме того, к конференции присоединятся представители других государств, приглашенных на саммит G7, таких как Бразилия, Южная Корея, Индия, Кения и Египет.

По словам Елисейского дворца, эта конференция "сигнализирует о возобновленной готовности Китая, Соединенных Штатов и Европы к участию в скоординированном экономическом подходе".

Там добавили, что "решение глобальных макроэкономических дисбалансов является приоритетом" для президента Макрона. Франция, в частности, хочет "восстановить прочную промышленную базу в Европе" и "сбалансировать торговлю с Китаем и Соединенными Штатами", подчеркнули в Елисейском дворце.

Саммит лидеров G7 состоится во Франции 15-17 июня.

Напомним, Макрон пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7.

Также, по данным СМИ, Макрон думает, как задобрить Трампа, чтобы тот не сорвал саммит G7.

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