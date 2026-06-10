Минобороны Чехии настаивает на увеличении расходов на оборону после их сокращения в этом году

Министр обороны Чехии Яромир Зуна настаивает на том, чтобы расходы на оборону выросли до 2% от ВВП после их сокращения в этом году до 1,8%.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Расходы на оборону по сравнению с 2026 годом необходимо увеличить на 35 млрд крон (около 1,6 млрд долларов) – до 190 млрд крон (примерно 9 млрд долларов), утверждает глава Минобороны.

Между тем коалиционное правительство Чехии, пришедшее к власти по итогам прошлогодних парламентских выборов, утверждает, что существующие военные возможности национальной армии важнее процентов ВВП, а резкое повышение расходов на оборону приведет к значительной нагрузке на государственный бюджет, который и без этого сталкивается с высоким дефицитом.

В 2026 году расходы Чехии на оборону составят 154,79 млрд крон (примерно $7,3 млрд), что соответствует 1,78% ВВП. Нынешний показатель более чем на 16 млрд крон (около $763 млн) меньше прошлогоднего.

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш недавно признал, что Чехия не достигнет целевых показателей НАТО по расходам на оборону, но указал на свое преимущество – дружбу с американским президентом Дональдом Трампом.

Напомним, президент Чехии Петр Павел и правительство спорят по поводу политики расходов на оборону. Павел неоднократно критиковал запланированный объем расходов на оборону Чехии, из-за которого она может оказаться среди "аутсайдеров" в НАТО.

Посол США при НАТО Мэтью Витакер раскритиковал решение Чехии относительно расходов на оборону, которые не достигают даже прежней цели в 2% ВВП.

Подробнее на эту тему – в статье Чехия против НАТО. Как правительство Бабиша идет на конфликт с Трампом из-за расходов на оборону.