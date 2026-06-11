В Латвии отменили концерт американского рэпера, который ездил выступать в Россию
Клуб в Риге отменил запланированный концерт американского рэпера Xzibit после того, как журналисты обратили внимание на то, что артист продолжал выступать в России после начала полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом сообщает портал Delfi, пишет "Европейская правда".
Журналисты портала обратились к администрации клуба Coyote Fly в столице Латвии по поводу запланированного выступления рэпера Xzibit, которое должно было состояться 19 сентября.
Публично доступная информация свидетельствует, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину рэпер не прекратил выступать в РФ и в прошлом году провел там три концерта.
После получения информации о деятельности артиста в России компетентные государственные органы Латвии сообщили, что запланированный концерт не может состояться, а клуб отменил мероприятие.
В то же время организаторы отметили, что "в их распоряжении нет информации, которая бы свидетельствовала о политическом характере выступлений артиста в России". Там пообещали более тщательно оценивать публичную деятельность артистов перед началом сотрудничества с ними.
Накануне посольство Украины в Люксембурге выразило обеспокоенность по поводу запланированного выступления российской оперной певицы Анны Нетребко в филармонии Люксембурга 15 июня и обратилось по этому поводу в соответствующие органы власти.
В марте в Литве отменили концерты известного немецкого музыканта, бывшего участника дуэта Modern Talking Дитера Болена, из-за его высказываний о России.
Напомним, в январе театр Maggio Musicale Fiorentino во Флоренции отменил выступление российских артистов, открыто поддерживающих политику Кремля в отношении Украины.
А в ноябре в Нидерландах отменили концерт пианистки, выступавшей с пропутинскими музыкантами.