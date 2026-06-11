Автомобиль наехал на группу школьников в Нидерландах, есть погибшие

Двое детей и один взрослый погибли в четверг в сельской местности на юге Нидерландов, когда автомобиль сбил группу велосипедистов, участвовавших в школьном походе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Еще четверо детей получили серьезные травмы в результате инцидента. Их доставили в больницы в Нидерландах и соседней Бельгии для оказания медицинской помощи. Погибшие и пострадавшие были частью группы из 14 школьников и двух сопровождающих, как отметила в своем заявлении организация "Регион безопасности Зеландии".

Полиция расследует причины инцидента, произошедшего на провинциальной дороге, пролегающей между сельскохозяйственными полями вблизи небольшого городка Фогельварде, примерно в 200 километрах к югу от Амстердама.

Власти пока не предоставили никакой информации о водителе автомобиля.

Такие инциденты, в которых фигурирует большое количество велосипедистов, являются редкими в Нидерландах, где езда на велосипеде является неотъемлемой частью повседневной жизни, а почти все дороги имеют выделенные велосипедные дорожки.

В центре итальянского города Модена 16 мая водитель автомобиля на большой скорости въехал в толпу пешеходов, в результате чего четыре человека получили тяжелые травмы.

Напомним, в начале мая из-за наезда автомобиля на людей на пешеходной улице Гриммайшештрассе в Лейпциге двое людей погибли и еще двое получили серьезные травмы.

Подозреваемым в смертельном наезде является 33-летний местный житель, который уже имел дело с полицией.