У Навроцкого рассказали, какие подарки готовят Трампу ко дню рождения

Президент Польши Кароль Навроцкий готовит два подарка к празднованию 80-летия своего американского коллеги Дональда Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач, его слова приводит RMF24.

Пшидач отметил, что Навроцкий вручит Дональду Трампу два подарка во время встречи – один личного характера, а второй – государственного.

По его словам, подарки должны соответствовать как ожиданиям, так и текущему состоянию польско-американских отношений. Подарки были подобраны с учетом того, как должны выглядеть подарки для президента Соединенных Штатов.

Детали, касающиеся самих подарков, не разглашаются.

СМИ ранее сообщили, что Навроцкий получил приглашение на день рождения президента США Дональда Трампа и намерен принять в нем участие.

Напомним, вечером 21 мая Трамп заявил о намерении отправить в Польшу 5 тысяч американских военных, упомянув о своих дружеских отношениях с Навроцким – без уточнений, как это сочетается с предыдущими заявлениями о планах размещения американских военных в Польше.

Перед этим Соединенные Штаты озадачили Варшаву и других союзников неожиданной отменой планового развертывания в Польше 4 тысяч военнослужащих, что вызвало критику и внутри США.