В Амстердамі – кілька затримань після вибуху у спортзалі, вилучені автомобілі

Поліція затримала кількох осіб та вилучила низку автомобілів після вибуху, що стався вчора ввечері у фітнес-клубі в Амстердамі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Не повідомляється, коли саме та за яких обставин було затримано підозрюваних.

Нової інформації щодо можливої причини вибуху поки що не надходило. Аварійні служби все ще працюють над порятунком потенційних жертв, і через це слідчі поки що не можуть увійти до будівлі.

Близько опівночі у фітнес-клубі, який працює цілодобово, стався потужний вибух. Незабаром після цього з-під завалів було врятовано сімох поранених. Двоє з них отримали серйозні травми.

Пожежна служба евакуювала місцевих мешканців і протягом кількох годин гасила пожежу, що спалахнула після вибуху.

У служб екстреної допомоги є підстави вважати, що під завалами все ще перебувають люди. Речник відмовився повідомити, на чому базуються висновки рятувальних бригад.

Тому зараз будівлю обережно зносять за допомогою крана. Очікується, що служби екстреної допомоги будуть зайняті цим щонайменше до 18:00.

Нагадаємо, наприкінці травня у Румунії російський "Шахед" ("Герань 2") влетів у верхній поверх багатоповерхівки у прикордонному з Україною місті Галац та серйозно пошкодив квартиру, що стало першим подібним випадком за час повномасштабної війни.

У німецькому місті Гьорліц біля кордону з Польщею через ймовірний вибух газу в будинку з туристичними апартаментами загинули троє людей.