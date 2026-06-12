Полиция задержала нескольких человек и изъяла ряд автомобилей после взрыва, произошедшего вчера вечером в фитнес-клубе в Амстердаме.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Не сообщается, когда именно и при каких обстоятельствах были задержаны подозреваемые.

Новой информации о возможной причине взрыва пока не поступало. Аварийные службы все еще работают над спасением потенциальных жертв, и поэтому следователи пока не могут войти в здание.

Около полуночи в фитнес-клубе, который работает круглосуточно, произошел мощный взрыв. Вскоре после этого из-под завалов были спасены семь раненых. Двое из них получили серьезные травмы.

Пожарная служба эвакуировала местных жителей и в течение нескольких часов тушила пожар, вспыхнувший после взрыва.

У служб экстренной помощи есть основания полагать, что под завалами все еще находятся люди. Спикер отказался сообщить, на чем базируются выводы спасательных бригад.

Поэтому сейчас здание осторожно сносят с помощью крана. Ожидается, что службы экстренной помощи будут заняты этим как минимум до 18:00.

Напомним, в конце мая в Румынии российский "Шахед" ("Герань 2") влетел в верхний этаж многоэтажки в приграничном с Украиной городе Галац и серьезно повредил квартиру, что стало первым подобным случаем за время полномасштабной войны.

В немецком городе Гёрлиц возле границы с Польшей из-за вероятного взрыва газа в доме с туристическими апартаментами погибли три человека.