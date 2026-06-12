В Амстердаме – несколько задержаний после взрыва в спортзале, изъяты автомобили
Полиция задержала нескольких человек и изъяла ряд автомобилей после взрыва, произошедшего вчера вечером в фитнес-клубе в Амстердаме.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.
Не сообщается, когда именно и при каких обстоятельствах были задержаны подозреваемые.
Новой информации о возможной причине взрыва пока не поступало. Аварийные службы все еще работают над спасением потенциальных жертв, и поэтому следователи пока не могут войти в здание.
Около полуночи в фитнес-клубе, который работает круглосуточно, произошел мощный взрыв. Вскоре после этого из-под завалов были спасены семь раненых. Двое из них получили серьезные травмы.
Пожарная служба эвакуировала местных жителей и в течение нескольких часов тушила пожар, вспыхнувший после взрыва.
У служб экстренной помощи есть основания полагать, что под завалами все еще находятся люди. Спикер отказался сообщить, на чем базируются выводы спасательных бригад.
Поэтому сейчас здание осторожно сносят с помощью крана. Ожидается, что службы экстренной помощи будут заняты этим как минимум до 18:00.
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