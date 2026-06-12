СМИ: США и Иран могут подписать перемирие в это воскресенье в Женеве

Подписание документа, который завершит войну между США и Ираном, может состояться в это воскресенье в швейцарской Женеве; пока речь идет о "рамочной" договоренности, после которой переговоры продолжатся.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на трех информированных собеседников, пишет "Европейская правда".

По словам одного из источников, подписание меморандума о взаимопонимании (формальное название документа, вокруг которого ведутся переговоры Ирана и США) может состояться уже в это воскресенье, 14 мая.

Еще два источника говорят, что церемония подписания должна состояться в Женеве, откуда затем американская делегация отправится на саммит G7, который принимает Франция.

Один из собеседников говорит, что подписание запустит "второй этап" переговоров между США и Ираном.

В то же время от источника в Иране прозвучало, что местом для подписания рассматривают также столицу Австрии, Вену.

Перед этим президент Дональд Трамп заявил, что подписание договоренности с Ираном может состояться в эти выходные в Европе., а глава МИД Ирана – что договоренность "ближе, чем когда-либо".

Также Трамп заявил, что отменяет анонсированные удары по Ирану, поскольку переговорные команды утвердили "финальные пункты" соглашения.