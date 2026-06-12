Президент США Дональд Трамп получит от немецкого канцлера Фридриха Мерца рукописное письмо в честь своего 80-летия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По информации правительственных источников в Берлине, его доставит курьер в Белый дом.

А в понедельник Мерц лично вручит подарок президенту США на саммите G7 во французском Эвиане, что на берегу Женевского озера. Что это за подарок, пока не раскрыто. В воскресенье Трамп отпразднует свое 80-летие перед Белым домом в Вашингтоне в присутствии многочисленных гостей и во время боя в клетке, что уже несколько месяцев вызывает критику.

Сразу после этого он отправится на саммит G7 во Франции, где вечером встретится с Мерцем и другими главами государств и правительств группы экономически сильных западных демократий.

Мерц одаривал Трампа подарками во время его первых визитов в США. Во время своего первого визита почти ровно год назад Мерц привез в подарок копию свидетельства о рождении деда Трампа из Калльштадта в регионе Пфальц и клюшку для гольфа.

В марте, во время третьего визита Трампа в Вашингтон с момента вступления в должность, канцлер подарил ему реплику договора о дружбе и торговле между США и Пруссией от 1785 года.

В последнее время отношения Трампа и Мерца значительно охладели после резкой критики канцлера относительно войны с Ираном. В ответ президент США объявил о выводе войск из Германии. Двустороннюю встречу между ними на полях саммита G7 считают вероятной, но пока что неопределенной.

Как сообщалось, президент Польши Кароль Навроцкий готовит два подарка к празднованию 80 дня рождения своего американского коллеги Дональда Трампа.

СМИ ранее сообщили, что Навроцкий получил приглашение на день рождения президента США Дональда Трампа и намерен принять в нем участие.