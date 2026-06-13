ЗМІ: США планують вивести з Європи третину своїх винищувачів

США планують суттєво скоротити кількість літаків і військових кораблів, які вони надають для операцій НАТО в Європі.

Про це The New York Times розповіли обізнані співрозмовники, пише "Європейська правда".

Таке потенційне рішення США повпливає на здатність НАТО завдавати ударів на великі відстані та здійснювати спостереження. Як стверджує газета, про це союзникам повідомили на початку червня у письмовому документі.

Як зазначається, до потенційних скорочень входять:

зменшення кількості винищувачів F-16 та F-15E з приблизно 150 до 100;

зменшення кількості літаків морської розвідки з 26 до 15;

скорочення всіх восьми літаків-заправників, які раніше були доступні для Європи;

передислокація ракетного підводного човна та авіаносця, а також кількох військових кораблів і десятків літаків, які беруть участь у місіях авіаносця;

передислокація однієї з двох груп бомбардувальників, раніше призначених для оборони Європи.

За даними газети, наразі у Пентагоні офіційно не називають конкретні цифри, лише обмежившись посиланням на раніше оприлюднену заяву Європейського командування США.

Ще наприкінці травня німецькі ЗМІ писали, що США мають намір суттєво скоротити кількість озброєння та військовослужбовців для потреб країн-членів НАТО.

Нагадаємо, на тлі суперечок із союзниками через Іран президент США Дональд Трамп ухвалив рішення щодо виведення 5 000 американських військових з Німеччини. Він також допускав, що скоротить чисельність американських військ в Іспанії та Італії.

Також у Трампа створили список "неслухняних" країн НАТО, яким він нібито хоче помститися.

Детальніше читайте у статті "Європейської правди" Покарання для Німеччини. Чому Трамп виводить війська з Європи та чи це справді помста за Іран