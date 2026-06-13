СМИ: США планируют вывести из Европы треть своих истребителей

США планируют существенно сократить количество самолетов и военных кораблей, которые они предоставляют для операций НАТО в Европе.

Об этом The New York Times сообщили осведомленные собеседники, пишет "Европейская правда".

Такое потенциальное решение США повлияет на способность НАТО наносить удары на большие расстояния и осуществлять наблюдение. Как утверждает газета, об этом союзникам сообщили в начале июня в письменном документе.

Как отмечается, в число потенциальных сокращений входят:

уменьшение количества истребителей F-16 и F-15E с примерно 150 до 100;

сокращение количества самолетов морской разведки с 26 до 15;

сокращение всех восьми самолетов-заправщиков, которые ранее были доступны для Европы;

передислокация ракетной подводной лодки и авианосца, а также нескольких военных кораблей и десятков самолетов, участвующих в миссиях авианосца;

передислокация одной из двух групп бомбардировщиков, ранее предназначенных для обороны Европы.

По данным газеты, пока в Пентагоне официально не называют конкретные цифры, ограничившись лишь ссылкой на ранее обнародованное заявление Европейского командования США.

Еще в конце мая немецкие СМИ писали, что США намерены существенно сократить количество вооружения и военнослужащих для нужд стран-членов НАТО.

Напомним, на фоне споров с союзниками по поводу Ирана президент США Дональд Трамп принял решение о выводе 5 000 американских военных из Германии. Он также допускал, что сократит численность американских войск в Испании и Италии.

Кроме того, у Трампасоздали список "непослушных" стран НАТО, которым он якобы хочет отомстить.

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