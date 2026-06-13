США заявили про військовий супровід нафтових перевезень через Ормузьку протоку

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що США забезпечують військовий супровід суден, що транспортують приблизно 7 млн барелів нафти та нафтопродуктів на добу через Ормузьку протоку.

Про це він сказав на брифінгу Bloomberg Energy Security Executive Briefing у Г’юстоні, цитує Politico, пише "Європейська правда".

За словами Райта, цей обсяг становить приблизно половину від того, що проходило через Ормузьку протоку до лютого.

Він зазначив, що перед початком війни через протоку щодня проходило близько 20 млн барелів нафти. За його словами, приблизно 5 млн з цього обсягу було перенаправлено на трубопроводи та інші види транспорту, а видобуток у решті світу зріс приблизно на 1 млн.

"Сьогоднішні обсяги наближаються до половини цього дефіциту, і вони зростають", – сказав Райт.

Американський міністр заявив, що військово-морський супровід свідчить про те, що адміністрація Дональда Трампа досягає своїх подвійних цілей: контролює ціни на енергоносії та водночас не дозволяє Ірану отримати ядерну зброю.

Варто зазначити, що Центральне командування Збройних сил США заявило, що Іран запустив кілька безпілотників по комерційних суднах в Ормузькій протоці.

Раніше Трамп заявив, що підписання домовленості з Іраном може відбутися цими вихідними у Європі, а очільник МЗС Ірану – що домовленість "ближча, ніж будь-коли".

Також президент США заявив, що скасовує анонсовані удари по Ірану, оскільки переговорні команди затвердили "фінальні пункти" угоди.