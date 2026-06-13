США заявили о военном сопровождении нефтяных перевозок через Ормузский пролив

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что США обеспечивают военное сопровождение судов, перевозящих около 7 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки через Ормузский пролив.

Об этом он сказал на брифинге Bloomberg Energy Security Executive Briefing в Хьюстоне, цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

По словам Райта, этот объем составляет примерно половину от того, что проходило через Ормузский пролив до февраля.

Он отметил, что до начала войны через пролив ежедневно проходило около 20 млн баррелей нефти. По его словам, примерно 5 млн из этого объема были перенаправлены на трубопроводы и другие виды транспорта, а добыча в остальном мире выросла примерно на 1 млн.

"Сегодняшние объемы приближаются к половине этого дефицита, и они растут", – сказал Райт.

Американский министр заявил, что военно-морское сопровождение свидетельствует о том, что администрация Дональда Трампа достигает своих двойных целей: контролирует цены на энергоносители и в то же время не позволяет Ирану получить ядерное оружие.

Стоит отметить, что Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что Иран запустил несколько беспилотников по коммерческим судам в Ормузском проливе.

Ранее Трамп заявил, что подписание соглашения с Ираном может состояться в эти выходные в Европе, а глава МИД Ирана – что соглашение "ближе, чем когда-либо".

Также президент США заявил, что отменяет анонсированные удары по Ирану, поскольку переговорные команды утвердили "финальные пункты" соглашения.