У Німеччині не чекають швидкого рішення щодо винищувачів нового покоління

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що прийняття рішення щодо розробки нового винищувача займе певний час після скасування спільної європейської програми з виробництва літака нового покоління.

Заяву очільника німецького оборонного відомства наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

"Ми маємо дуже ретельно проаналізувати, хто що може зробити, з ким, як швидко, за яку ціну та з якою мірою залучення німецької промисловості", – сказав Пісторіус на міжнародному авіакосмічному салоні ILA у Берліні.

Тому, за його словами, до прийняття рішення ще далеко.

У четвер вісім компаній заявили про свою зацікавленість у допомозі в розробці нового винищувача. Це оборонний підрозділ Airbus, MTU, Hensoldt, MBDA, Autoflug, Diehl Defence, Liebherr та Rohde and Schwarz.

Вони виступають спільно під назвою "Team Gen 6". Планований новий винищувач у галузі називають винищувачем шостого покоління.

Ця галузева ініціатива з’явилася після скасування франко-німецького проєкту винищувача FCAS. У цьому проєкті брали участь оборонний підрозділ Airbus та французька компанія Dassault. Однак ці дві компанії не змогли вирішити свої розбіжності.

Керівник Airbus Майкл Шолхорн заявив на виставці ILA, що його цікавить рішення, яке б тісно відповідало військовим потребам і не було надто складним.

Він назвав середину 2030-х – 2040 рік як терміни розробки.

"На відміну від минулого разу, ми повинні узгодити політичні, військові та промислові інтереси", – сказав керівник Airbus.

Пісторіус раніше заявив, що німецький уряд шукає нових партнерів після провалу проєкту з розробки винищувача нового покоління.